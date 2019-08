Renteneintritt kann zum Gesundheitsrisiko werden

Für einige Neurentner ist die Lebensumstellung, die mit dem Renteneintritt einhergeht, eine Belastung. Oft leidet sogar die Gesundheit. Besonders betroffen sind Gutverdiener.

Arbeitslose und Geringverdiener profitieren

Ruhestands-Gewinner sind demnach vor allem Arbeitslose und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen. Wenn sie mit 63 Jahren in Rente gehen, sinkt die Sterblichkeitsrate spürbar. Wer von der Arbeitslosigkeit in die Rente wechsle profitiere wohl vor allem davon, nicht mehr dem Stigma der Arbeitslosigkeit ausgesetzt zu sein, heißt es in der Studie. Bei den Arbeitnehmern mit geringem Einkommen wirke sich nicht zuletzt aus, dass viele ihrer Jobs körperlich anstrengend oder mit Gefährdungen am Arbeitsplatz verbunden seien. Diese Risiken und Belastungen fielen mit der Rente weg.