Wenn die Bauchspeicheldrüse zickt

Die Bauchspeicheldrüse wird häufig übersehen. Störungen des Organs können aber durchaus gefährlich sein. Dabei muss es oft gar nicht so weit kommen.

Dagmar Mainz ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie in Saarlouis und Mitglied im Vorstand des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands.

Prof. Thomas Seufferlein ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum Ulm.

Prof. Markus M. Lerch ist Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Universitätsmedizin Greifswald.

Greifswald (dpa/tmn) - Viel Alkohol schädigt die Leber - das wissen die meisten. Aber dass reichlich Bier, Wein & Co. auch die Bauchspeicheldrüse in Mitleidenschaft ziehen, ist weniger geläufig.

Störungen des Organs können unbehandelt sogar lebensbedrohlich sein. Die fachsprachlich genannte Pankreas ist etwa 70 Gramm schwer und liegt in der hinteren Bauchhöhle.

Alkoholexzesse reizen die Drüse, die sich so akut oder chronisch entzünden kann. «Hohe Fettspiegel im Blut und Nikotin sind für die Bauchspeicheldrüse ebenfalls nicht gut», sagt Prof. Markus M. Lerch. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Universitätsmedizin Greifswald. Auch Bewegungsmangel und Übergewicht können die Drüse krank machen. «Genetische Faktoren spielen mitunter ebenfalls eine Rolle», erklärt Dagmar Mainz, Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie in Saarlouis.