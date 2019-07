Hackepeter wegen Listerien zurückgerufen

Das beim Discounter Netto auch in Berlin und Brandenburg angebotene Produkt «Hackepeter (Schweinemett gewürzt)» sollte nicht verzehrt werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Bei einer Kontrolle seien in einer Probe des Lebensmittels Listerien festgestellt worden, teilte die Gut Erkenloh Fleischvertriebs GmbH aus Ruppichteroth (Nordrhein-Westfalen) am Donnerstag, den 11. Juli 2019 mit. Betroffen seien die Produkte mit dem Verbrauchsdatum 15.07.2019 und der Chargennummer 6244220. Das Produkt war laut Unternehmen nur am 11.07.2019 in Netto-Filialen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angeboten worden.