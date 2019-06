Tagsüber schwitzen für ruhige Nächte

Viele Menschen haben bei Hitze Probleme beim Schlafen. Das ist keine Einbildung, sondern eine medizinische Tatsache. Aber keine Sorge: Es gibt einige Tricks, um nachts dennoch erholsamen Schlaf zu finden.

Außerdem lässt sich das eigene Schwitzen im Schlaf einschränken: «Der Tipp ist, dass man am Tage auch schon versucht zu schwitzen», erklärt Fietze. Wenn es angesichts der Temperaturen möglich ist, sollte man also etwas moderat Sport treiben. So sinkt das Wärmepensum, das der Körper nachts loswerden muss. Gegen den Wärmestau im Bett schläft man zudem am besten nur unter einem Laken - oder sogar ganz ohne.