Zähneknirschen ist keine Krankheit

Mögliche Folgen von intensivem Zähneknirschen sind Zahnfrakturen, Sprechprobleme - und ein weniger schönes Gebiss. Eine Krankheit ist der Bruxismus aber nicht.

Gelegentliches Zähneknirschen ist normal

Gelegentlich auftretende Muskelaktivitäten seien erst einmal völlig harmlos, so die Experten. In manchen Fällen hat die Knirscherei sogar schützende Wirkung: Schlaf-Bruxismus kann bei Atmungsstörungen in der Nacht, der Schlafapnoe etwa, die oberen Atemwege offenhalten. Und bei Sodbrennen entsteht durch Zähneknirschen mehr Speichel, was wiederum die schmerzhafte Wirkung der Magensäure lindert.