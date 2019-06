Das Kreuz mit dem chronischen Schmerz

Schmerzen hat jeder mal. Doch was, wenn sie nicht wieder weggehen - ohne dass es eine klare Ursache dafür gibt? Dann sprechen Experten von chronischem Schmerz. Für Betroffene beginnt damit oft ein langer Leidensweg.

Burtscher: Schmerz und seine Wahrnehmung sind sehr individuell - das hängt von unserer Schmerzerfahrung ab, aber auch von unserer Schmerzgeschichte. Wie ernst sind Schmerzen in meiner Kindheit genommen worden, wie war der Umgang damit? War das eher «Ein Indianer kennt keinen Schmerz» - Schmerz also als etwas, dass es gar nicht geben darf? Oder hat sich die Mutter zum Beispiel mit Migräne ständig zurückgezogen? Denn auch das macht ja etwas mit einem Kind.

Burtscher: Je länger ich das mache, desto seltener maße ich mir da eine Antwort an. Wir sind es als Arzt gewohnt, eine Anamnese zu machen, dann die Diagnostik, dann die Therapie: Der Patient klagt über dies und jenes, also hat er das, deshalb kriegt er dieses Antibiotikum. Und die Patienten kennen das auch so - «Sagen Sie mir bitte, was ich habe», heißt es dann. Da ist ja auch Druck aus dem Umfeld dabei: «Warum gehst du denn so oft zur Klinik, was hast du denn?» Aber bei dem chronischen Schmerz ist es nun einmal etwas komplexer - das Leiden des Patienten entzieht sich oft der Objektivierbarkeit.