WHO erkennt Burnout als Krankheit an

Die Anerkennung von Burnout als Krankheit entscheidet auch darüber, ob die Kosten für eine Therapie von der Kasse übernommen werden.

Die World Health Organization (WHO) hat bei ihrer Jahrestagung in Genf bekanntgegeben, Burnout als Krankheit anerkennen zu wollen. Der Erschöpfungszustand soll in das ICD-11 aufgenommen werden, der als internationales Klassifikationssystem der Krankheiten gilt. Der Katalog soll im Januar 2022 den alten ablösen.