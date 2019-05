Zahl der Schönheits-OPs bei Männern verdoppelt

Frau trägt heute volle Lippen, Mann mag es jugendlich straff: Immer häufiger wird chirurgisch nachgeholfen. Vor allem bei älteren Männern nimmt die Zahl der Eingriffe zu.

Hohe Todesrate beim Brazilian Butt Lifting

Ein Trend, der in Amerika bereits zu Todesfällen führte, hat sich in Deutschland demnach - bisher - nicht durchgesetzt: Beim sogenannten Brazilian Butt Lifting wird Fett aus anderen Körperteilen in den Po gespritzt. Vorbild sind Prominente wie Kim Kardashian, die mit ausladenden Hinterteilen ein neues Schönheitsideal setzten. «Das ist in Südamerika und Südeuropa sehr angesagt», sagte Fansa. «Die Todesrate ist mit eins zu 3000 unsäglich hoch.»