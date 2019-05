Masern-Schutz bei Schulanfängern stagniert

Das Masern-Virus ist hoch ansteckend: Mehr als 300 Menschen erkrankten in diesem Jahr in Deutschland. Neue Daten zeigen nun, wie sich der Impfschutz von Kindern entwickelt hat.

Berlin (dpa) - Rund sieben Prozent der Schulanfänger in Deutschland sind nicht ausreichend gegen Masern geschützt. Bei der entscheidenden zweiten Impfung gegen das hoch ansteckende Virus erreichen bisher nur Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die angestrebte Quote von mindestens 95 Prozent geimpften Kindern.

Das geht aus bei Schuleingangsuntersuchungen 2017 erhobenen Daten hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin veröffentlichte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, die Masern-Impfung in Kindergärten und Schule müsse verpflichtend werden. Zuvor hatten Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet.

Im Bundesschnitt waren laut RKI-Bericht knapp 93 Prozent der untersuchten Kinder zweifach gegen Masern geimpft, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016. In den Jahren zuvor war diese Quote gestiegen: 2008 hatte der Wert noch bei 89 Prozent gelegen. Bei Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung gingen die Quoten im dritten Jahr in Folge zurück.

Das RKI verweist auf «große regionale Unterschiede», was den bundesweiten Schnitt bei der zweiten Masern-Impfung beeinflusse. Schlusslicht dabei ist Baden-Württemberg mit einer Quote von 89,1 Prozent. Bei allen von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Impfungen haben Kinder in östlichen Bundesländern laut Bericht weiterhin durchschnittlich einen besseren Impfschutz als Kinder in westlichen Bundesländern.