Harter Wettbewerb um Friseure macht den Haarschnitt teurer

Um noch neue Mitarbeiter zu finden, müssen Friseursalons höhere Löhne bieten - und das wirkt sich auf die Preise aus. Dass Frauen immer mehr bezahlen als Männer, muss aber nicht sein, sagt der Branchenverband.

Und das dürfte so weitergehen: «Wir glauben, dass die Löhne mittelfristig einfach noch steigen werden im Friseurhandwerk», denn der Wettbewerb um gute Köpfe im Handwerk nehme zu. Immer mehr junge Menschen entschieden sich für akademische Berufe, was dazu führe, dass «Mitarbeiter in Handwerksberufen knapp werden, und Verknappung bedeutet immer ein Ansteigen der Preise».

Harter Wettbewerb in Berlin

Den Friseurmarkt mit einer der größten Preisspannen in Deutschland habe Berlin: In der Hauptstadt gebe es extrem günstige Friseure, aber auch Top-Salons, «die fast, aber wirklich nur fast, an die Preislevels kommen, die man in Paris oder vor allen Dingen in London für eine Friseurdienstleistung zahlt», sagte Müller. Ein Grund dafür sei, dass es in Berlin ungewöhnlich viele Friseure gebe. «Und das bedeutet, dass es ein extrem harter Wettbewerb ist, der eben zum einen über Dienstleistungsqualität ausgetragen wird.»