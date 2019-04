Gesunde Bräune gibt es kaum

Bräune von der Sonne oder aus dem Solarium mag gut aussehen - ist aus Sicht von Experten aber alles andere als gesund. Sie raten daher: Wer unbedingt braun sein will, sollte Cremes benutzen.

Am besten mit Hut: Wer sich viel in der Sonne aufhält, sollte die Haut vor der gefährlichen UV-Strahlung schützen. Foto: Christin Klose

Doch was folgt daraus? «In jedem Fall ist Maßhalten angesagt», sagt Breitbart. Akzeptabel sei, etwa zwei bis drei Mal in der Woche für 10 bis 15 Minuten in der Sonne spazieren zu gehen. Generell sollte man die Mittagssonne aber eher meiden, da sie dann am intensivsten ist. «Das heißt: zwischen 11.00 und 15.00 Uhr eher im Schatten bleiben», rät Dirschka, der Mitglied im Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) ist.