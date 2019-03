Was stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte?

Schon wieder Husten, Schnupfen und Heiserkeit? Dann ist möglicherweise das Immunsystem geschwächt. Doch was ist das eigentlich genau? Und wie lässt es sich stärken?

Kiel (dpa/tmn) - Beim Kampf gegen Eindringlinge vollbringt der Körper Tag und Nacht Höchstleistungen. Normalerweise funktioniert das problemlos. Aber manchmal erreichen Viren und Co. ihr Ziel: Sie bahnen sich einen Weg in den Körper und lösen dort Infektionen aus - Husten, Schnupfen oder Schlimmeres.

Mit der Haut fängt es an. Die Körperhülle ist eine Schutzbarriere und schmettert in aller Regel die Attacken von Keimen ab. «Die Haut hat einen leicht sauren pH-Wert, der verhindert, dass Bakterien und Co. in den Körper eindringen können», sagt Fölsch, der auch Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) ist. Die Schleimhäute, die Nasenhaare oder die Flimmerhärchen auf den Bronchien sorgen in der Regel ebenfalls dafür, dass Keime von außen keine Chance haben.