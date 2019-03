Wenn Pflege die Haut krank macht

Einst hieß sie «Stewardessen-Krankheit», obwohl der schmerzhafte Hautausschlag andere Berufsgruppen genauso treffen kann. Gegen die Erkrankung helfen vor allem Geduld und Tee - allerdings nicht zum Trinken.

Prof. Dr. med. Cord Sunderkötter ist Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie des Universitätsklinikums Halle an der Saale. Foto: Arvid Rostek/UKH/ZFS/ARO

Zu viel ist nicht gesund: Ein Übermaß an Pflege- und Kosmetikprodukten kann die Periorale Dermatitis verursachen. Foto: Monique Wüstenhagen

Bloß nicht eincremen: Am besten heilt eine Periorale Dermatitis, wenn Betroffene ihrer Haut eine Art Nulldiät verordnen. Foto: Christin Klose

Denn bei der vermeintlich trockenen Haut kann es sich um eine Periorale Dermatitis handeln - und deren Ursache ist zu viel Pflege. «Die Periorale Dermatitis äußert sich durch entzündliche, gerötete, spitzkegelige Papeln oder Knötchen, die etwa ein bis zwei Millimeter groß sind. Sie können auch zu kleinen Flächen zusammenfließen, zu Bläschen werden oder fein abschuppen», erklärt Professor Cord Sunderkötter. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie des Universitätsklinikums Halle an der Saale.

Das Tückische daran: Oft ist die Periorale Dermatitis nicht leicht zu erkennen, weil die Hautveränderungen nicht sehr stark sind. «Viele Patienten bekommen vom Hausarzt eine Cortisoncreme verschrieben», sagt Jens Tesmann, Dermatologe aus Stuttgart und Mitglied des Berufsverbands der deutschen Dermatologen. Mit Cortison werde die Periorale Dermatitis zwar schnell besser, so Tesmann - «aber sie kommt umso stärker zurück, wenn man die Creme absetzt.»

Doch was ist zu tun, wenn es um den Mund oder an den Augenlidern brennt, wenn es juckt und sich rote Knötchen zeigen? Auf keinen Fall sollten Betroffene selbst zur Creme greifen. «Periorale Dermatitis ist eine der wenigen Hauterkrankungen, bei denen man etwas weglassen muss, damit sie besser wird», sagt Sunderkötter. Anhaltender Gebrauch von Kosmetika, vor allem von feuchtigkeitsspendenden Cremes, ist bei Menschen mit entsprechender Veranlagung oft sogar Verursacher der Krankheit.

Dass privater Stress bei ihr den brennenden Ausschlag begünstigt hat, davon ist die Düsseldorferin Saskia Tieberg (Name geändert) überzeugt. «Es fing ganz klassisch an - mit kleinen roten Pusteln in Nähe der Mundwinkel», erinnert sich die 36-Jährige. Der Ausschlag wurde innerhalb weniger Tage deutlich stärker, die Pünktchen wuchsen zu roten Flächen zusammen.