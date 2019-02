Bei Warzenbefall Handtücher nicht teilen

Warzen gelten als harmlos, aber unangenehm - und sehr ansteckend. Schützen kann man sich oft schon mit einfachen Mitteln.

Schuld an Warzen sind Viren - meistens die sogenannten humanen Papillomviren (HPV). Deshalb sind die kleinen Quälgeister an Händen und Füßen oder im Gesicht auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Oft reicht dafür schon ein Händeschütteln, warnt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in ihrer Zeitschrift «Neue Apotheken Illustrierte» (Ausgabe 15. Februar 2019).