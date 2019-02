Therapien gegen Schuppenflechte

Wer Schuppenflechte hat, leidet häufig darunter. Zum Glück gibt es verschiedene Therapieformen, von der selbstgesetzten Spritze über Tabletten bis hin zu Licht. Alle haben ihre eigenen Vorteile - und einen gemeinsamen Nachteil.

Prof. Claudia Pföhler ist Dermatologin am Universitätsklinikum des Saarlands in Homburg. Foto: Alois Müller

«Häufig tritt sie am Ellenbogen, am Knie, am Kopf oder im Po-Bereich auf», sagt Prof. Claudia Pföhler. Die Dermatologin ist am Universitätsklinikum des Saarlands in Homburg tätig. Ansteckend ist die Schuppenflechte zwar nicht, aber chronisch - und oft äußerst belastend für Betroffene.