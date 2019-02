Erste Urlaubsparadiese verbieten Sonnencremes

Palau und Hawaii verbieten Sonnencremes mit Inhaltsstoffen, die Korallen schaden. Weitere Reiseziele könnten folgen. Wie Urlauber sich trotzdem schützen.

Die Unterwasserwelt ist ein empfindliches System. Bestimmte UV-Filter in Sonnencremes schaden Korallen und Fischen.

Schnorcheln im kristallklaren Wasser - ohne Sonnencreme kann dabei schnell die Haut verbrennen. Manche der Produkte stehen aber in Verdacht, Meeresbewohnern zu schaden.

Geht das, Hautschutz und Umweltschutz? Ja, nicht alle Sonnencremes stehen in Verdacht, dem Meer zu schaden.

Auf der Giftliste der Substanzen, die das Gesetz nennt, stehen etwa Oxybenzon und das in vielen hierzulande verkauften Cremes enthaltene Octocrylen. Sonnenschutz mit diesen Inhaltsstoffen soll beschlagnahmt werden, wenn ausländische Besucher ihn mit ins Land bringen. Palau könnte Vorreiter sein.

Tausende Tonnen Sonnencreme landen im Meer

Im US-Bundesstaat Hawaii gilt ab 2021 ein Verbot von Cremes, die Octinoxat oder Oxybenzon enthalten. Laut einem Bericht der «New York Times» wird geschätzt, dass rund 14.000 Tonnen Sonnencreme pro Jahr in die Ozeane gelangen - in Riffen bei Hawaii und in der Karibik hätten sich die deutlichsten Schäden gezeigt.