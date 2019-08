Gelenke knacken lassen: Ist das schädlich?

Manche Menschen können die Finger knacken lassen - und finden das auch noch erleichternd. Oft wird gesagt, das ist gefährlich. Ob das tatsächlich stimmt, erklärt eine Expertin.

Manche Menschen finden es eklig, andere entspannend: knackende Gelenke. Manche können die Finger krachen lassen, bei anderen knallt es im Knie oder in den Fußgelenken, wenn sie in die Hocke gehen.

Warum knacken die Gelenke?

«Wir wissen es nicht», sagt Orthopädin Caroline Werkmeister, die das Athleticum am Universitätsklinikum Eppendorf leitet. Noch immer rätselt die Wissenschaft, wie genau das merkwürdige Geräusch entsteht. Sicher ist: Flüssigkeit neigt dazu, in Gas überzugehen. Je niedriger der atmosphärische Druck ist, desto eher passiert das. Deshalb kocht Wasser im Tal erst bei 100 Grad Celsius, in großer Höhe aber schon früher.