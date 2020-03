Einsamkeit verkürzt das Leben

Jeder Mensch fühlt sich hin und wieder einsam. Wer aber chronisch davon betroffen ist, lebt oft ungesünder - und stirbt früher.

Macht Einsamkeit uns auf lange Sicht krank? Und was hieße das für eine alternde Gesellschaft wie Deutschland, in der heute schon jeder Fünfte, 2060 vermutlich sogar jeder Dritte über 65 Jahre alt ist? Laut dem regelmäßig fortgeschriebenen Deutschen Alterssurvey sinkt in Deutschland der Anteil der Einsamen zwar seit zwei Jahrzehnten - auch unter den Älteren. Global warnen US-Forscher jedoch vor einer «Einsamkeits-Epidemie», die Gesundheitsprobleme bereiten könnte.