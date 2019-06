Dreckige Wäsche zieht Bettwanzen an

Bettwanzen lieben offenbar den Geruch von Dreckwäsche. Damit sie nicht ins alte T-Shirt kriechen, gibt es einen Trick. Auch bei der Beseitigung hilft ein einfaches Mittel.

© dpa

In Abwesenheit eines menschlichen Wirts zieht auch Dreckwäsche Bettwanzen an. «Dieses Verhalten ermöglicht den Bettwanzen, in den Wäschebeuteln von Reisenden um die Welt zu trampen», erklärt William Hentley von der Universität Sheffield (Großbritannien). Die kleinen, papierdünnen Blutsauger breiten sich zunehmend weltweit aus. «Dies kann zumindest teilweise mit der Zunahme von billigeren internationalen Reisemöglichkeiten erklärt werden», so Hentley.

Geruch dreckiger Wäsche lockt Bettwanzen an Normalerweise leben die nachtaktiven Parasiten in bevorzugten, immer wieder genutzten Verstecken. Dass die Tiere dennoch in Koffer gelangen, konnten Forscher bisher nicht erklären. Nun steht fest: Die Tiere werden vom Geruch dreckiger Wäsche angelockt, wie das Team um Hentley im Fachjournal «Scientific Reports» schreibt. Um zu verhindern, dass sie die Plagegeister verschleppen, sollten Reisende daher Dreckwäsche nicht auf dem Boden liegen lassen.

In einem Experiment legten die Wissenschaftler vier Beutel in jeweils zwei identische Räume in denen sie Bettwanzen frei herumlaufen ließen. In zwei der Beuteln befand sich saubere Kleidung, in den anderen zwei Dreckwäsche. Die Forscher konnten die Temperatur und die CO2-Konzentration in den Zimmern regulieren. Eines der Zimmer wurde mit genug CO2 angereichert, um die Anwesenheit eines atmenden Menschen nachzuahmen. Das andere Zimmer blieb «unbewohnt», also frei von erhöhten CO2-Werten.

Bettwanzen mögen Wärme, Körpergeruch und CO2 Bei niedrigen CO2-Werten - also der simulierten Abwesenheit eines Menschen - krochen die Tierchen doppelt so häufig auf die Beutel mit der Dreckwäsche als auf die Beutel mit sauberer Wäsche. Bei höheren CO2-Werten - also der simulierten Anwesenheit eines Menschen - verstärkten sie die Suche nach einem Blut-Snack sogar noch.

Bettwanzen sind Blutsauger, die von Wärme, CO2 und Körpergeruch angezogen werden. Sie benötigen ihren Wirt, den Menschen, um sich zu ernähren. Krankheiten übertragen die Tierchen nicht, aber durch das Kratzen der Stichstellen können sich diese entzünden. Bettwanzen können sich rasend schnell ausbreiten. Ein einziges Weibchen kann innerhalb von zehn Wochen für eine regelrechte Wanzen-Epidemie sorgen. Sie legt je nach Alter 1-12 Eier pro Tag, und die Population wächst exponentiell.

5000 Einsätze gegen Bettwanzen in Berlin Der Schädlingsbekämpfer Mario Heisling schätzt, dass es allein in Berlin rund 5000 Einsätze gegen Bettwanzen im letzten Jahr gab. Rund zwei Drittel der Einsätze erfolgten in Hotels und Hostels. Eine Zunahme an Wanzen hat er bisher noch nicht bemerkt.

Im Falle eines Befalls benötigt man meist einen professionellen Schädlingsbekämpfer, um die Wanzen zu entfernen. Die Zimmer werden dafür mit Insektenschutzmitteln besprüht, befallene Gegenstände umgehend entfernt, Matratzen gewechselt, und Möbel auseinandergebaut.

Bettwanzen im Gefrierschrank töten Wer keine Insektizide nutzen will, um die Wanzen zu töten, sollte sich entweder den Gefrierschrank oder die Sonne zu Nutzen machen. Die Tiere vertragen keine extrem niedrigen (-18°C) oder hohen (50-60°C) Temperaturen.

Der Geschäftsführer des Deutschen Schädlingsbekämpfungsverbands Andreas Becker stellt beim Bezug eines Hotelzimmers den Koffer möglichst auf einen Tisch mit Metallfüßen ab. Da kommen die Tiere im Zweifelsfall nicht hoch. Das empfehlen auch die Forscher. «Besonders die Dreckwäsche sollte in einer geschlossenen Tüte untergebracht werden», schreiben sie.

© dpa Bettwanzen breiten sich aus: Wie man sich schützt Experten warnen vor der Ausbreitung von Bettwanzen. Tipps, wie man sie erkennt, sich vor ihnen schützt und sie wirksam bekämpft. mehr

© dpa Kammerjäger: Wann der Vermieter zahlen muss Grundsätzlich sind Ausgaben für die Schädlingsbekämpfung auf die Mieter umlegbar- aber auch der Vermieter muss in manchen Fällen zahlen. mehr