Depressionen: Risikofaktor für die Herzgesundheit

Seelische Leiden belasten das Herz, eine krankes Herz schlägt aufs Gemüt: Auf diesen Zusammenhang machen eine aktuelle Studie und die WHO aufmerksam.

Trotz hoher Dosis schlagen Antidepressiva oft kaum an. In einer Berliner Studie werden wirkungsvollere Behandlungsmöglichkeiten getestet. mehr

Weltgesundheitstag informiert über Risiken der Depression

Über das Krankheitsbild Depression und mögliche Behandlungsmethoden informiert der diesjährige Weltgesundheitstag. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene Aktionstag beschäftigt sich jedes Jahr am 7. April mit international relevanten Krankheiten. Mit dem Motto "Depression – Let's talk" möchte die WHO in diesem Jahr den weltweit rund 350 Millionen Betroffenen die nötige Unterstützung bieten.