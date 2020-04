Alltagsmaske selber nähen: Schritt für Schritt

Mund-Nasen-Masken bzw. Community-Masken lassen sich auch selbst nähen - zumindest Behelfsmasken. Für die einfachste Variante braucht man auch keine großen Nähkenntnisse.

Do it yourself: Eine Alltagsmaske lässt sich auch einfach selber machen.

Schritt 3: Stoffstück zurecht nähen

Der Stoff wird in der Mitte gefaltet, sodass ein doppellagiges Stück in der Größe 20 x 25 Zentimeter entsteht. Nun werden die beiden Lagen an zwei Seiten miteinander vernäht, sodass nur noch eine Seite offen bleibt. Durch diese Seite wird das Innere der Stoffteile nun nach Außen gedreht. Die beiden Nähte liegen nur verborgen im Inneren der Maske. Nun wird eine weitere Naht rund um das Stoffstück gesetzt, sodass die beiden Lagen an allen vier Seiten am Rand miteinander vernäht sind.