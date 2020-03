Kontrollverlust macht Menschen bei Corona-Krise zu schaffen

Die Menschen erleben mit der Corona-Krise eine völlig neue Situation. «Sie müssen eine enorme Einschränkung bisheriger Freiheiten verkraften», sagte der Vize-Präsident der Landespsychotherapeutenkammer Martin Klett der Deutschen Presse-Agentur.

Antwort: Erst wenn Freiheit eingeschränkt wird, wird uns bewusst, wie viel Freiheit wir eigentlich haben: uneingeschränkte Mobilität, Freizeitangebote in Hülle und Fülle, eine funktionierende Verwaltung mit all ihren Dienstleistungen. Diese bislang für selbstverständlich gehaltenen Errungenschaften lernt man durch deren Einschränkung besser schätzen.

Zur Person: Martin Klett ist Vize-Präsident der Landespsychotherapeutenkammer mit rund 6000 Mitgliedern. Der psychologische Psychotoherapeut ist auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Der zweifache Vater wohnt in Schallstadt, hat seine Praxis aber in der Freiburger Innenstadt. Seine Hobbies sind Motorad- und Fahrradfahren sowie Wandern.

