Coronavirus: Ansteckung, Symptome, Impfung

Das Coronavirus, das in Wuhan in China erstmals nachgewiesen wurde, breitet sich aus. Grund, in Panik zu verfallen? Noch nicht. Die wichtigsten Fakten.

© Center for Disease Control/epa/dpa

Hinweis: Es gibt viele verschiedene Coronaviren. Der folgende Artikel bezieht sich auf die Virusspezies mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV, die Ende 2019 erstmals in Wuhan, China nachgewiesen wurde.

Das neuartige Coronavirus war im Dezember 2019 in der chinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Wenig später wurde das Virus, das Erkältungssymptome und eine Lungenerkrankung auslösen kann, auch in Japan nachgewiesen: Ein in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa lebende Chinese ist am 6. Januar 2020 nach einem Besuch in Wuhan zurückgekehrt. Er kam ins Krankenhaus, wurde aber inzwischen wieder entlassen.

Fälle in Thailand und den USA Den ersten Fall im Ausland hatte es in Thailand gegeben, wo der Erreger bei einer Chinesin nachgewiesen wurde, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete. Auch in Hongkong, Singapur und Südkorea gibt es Verdachtsfälle, die aber nicht bestätigt sind. Inzwischen wurde ein Mensch in den USA erstmals positiv getestet. Der Mann wurde nahe Seattle nachgewiesen. Er war aus China eingereist und hatte sich in Wuhan aufgehalten. Auch er konnte inwischen gesund aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Woher kommt das Coronavirus? Wahrscheinlich kommt das Virus aus der Tierwelt. Als Ausgangspunkt gilt ein Fischmarkt in der Millionenmetropole Wuhan, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Das Virus wurde offenbar von einem Wildtier auf einen Menschen übertragen. Um welches Tier genau es sich handelt, wird noch untersucht. Zum Jahreswechsel wurde der Markt von den Behörden geschlossen.

Wird das Virus von Mensch zu Mensch übertragen? Die Übertragung des neuen Corona-Virus von Mensch zu Mensch ist möglich. Mehrere Personen haben sich offenbar in Krankenhäusern angesteckt. Infiziert wurde Pflegepersonal, das Betroffene medizinisch versorgt hatte.

Welche Symptome gibt es? Coronaviren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu. Typische Symptome bei einer Infektion mit dem neuen Coronavirus sind Fieber und Husten, Atemnot und Halsschmerzen. In schlimmeren Fällen kommen Nierenversagen und eine Lungenentzündung dazu. Aufgrund der Inkubationszeit merken viele gar nicht, dass sie infiziert sind. Die ersten Symptome zeigen sich erst nach ein paar Tagen.

Ist das neue Coronavirus so gefährlich wie Sars? Die Erkrankung verläuft deutlich milder als bei einer Infektion mit dem Sars-Erreger. Die Menschen, die daran gestorben sind, hatten allesamt schwere chronische Krankheiten oder waren älter und hatten ein schwaches Immunsystem. Junge und bisher gesunde Menschen konnten immer recht schnell geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Gibt es eine Impfung? Einen Impfstoff gegen das neue Corona-Virus gibt es bisher nicht. Die Entwicklung eines solchen wird nach Einschätzung von Experten mindestens ein Jahr dauern. Forscher arbeiten aber bereits daran. Der Geschäftsführer der globalen Impfallianz Gavi Seth Berkley sagte der dpa: «Die gute Nachricht ist, dass Forscher das Genom des Virus bereits sequenziert und veröffentlicht haben. Das hat es mehreren Organisationen rund um die Welt möglich gemacht, mit der Arbeit an einem Impfstoff zu beginnen.»

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in Deutschland? Bisher rechnen Experten noch nicht mit einer weltweiten Pandemie. Es wird jedoch damit gerechnet, dass es einzelne Fälle auch in Europa und Deutschland geben wird. Die Krankenhäuser und Kliniken sind bereits sensibilisiert.

