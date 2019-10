So läuft eine Darmspiegelung ab

Viele Menschen haben Angst vor einer Darmspiegelung, dabei ist die Untersuchung gar nicht schlimm. Was die Patienten beim Arzt erwartet.

Ablauf einer Darmspiegelung

Eine Darmspiegelung steht an. Der Patient liegt in bequemer Seitenlage auf einer Untersuchungsliege. Neben ihm steht der Arzt, in der Hand einen etwa anderthalb Meter langen flexiblen Schlauch von etwa einem Zentimeter Durchmesser: das Koloskop. An dessen Ende befindet sich neben einer Lichtquelle eine winzige Videokamera. Der Arzt schiebt es behutsam in den After des Patienten ein und bis zum Übergang zwischen Dick- und Dünndarm vor.