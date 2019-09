Prämenstruelle Dysphorie: Extreme Form von PMS

Depressiv, aggressiv, aufgebläht und extrem müde vor der Periode? Dann kann PMDD dahinter stecken. Viele Frauen betrifft diese schwerwiegende Form des prämenstruellen Syndroms nicht. Wer sie hat, leidet dafür umso mehr.

Hormonschwankungen als Ursache von PMDD

Frauen, die unter PMDD leiden, reagieren besonders sensibel auf hormonelle Schwankungen. Die Symptome treten immer in der lutealen Phase des Zyklus auf - also zwischen Eisprung und Einsetzen der Monatsblutung. In dieser Phase ist die Konzentration der Hormone Östrogen und Progesteron besonders hoch. Für das zyklisch auftretenden Leiden gibt es also eine biologische Ursache. Es tritt vom ersten Einsetzen der Periode bis zur Menopause auf. Begünstigt wird die Anfälligkeit für PMDD durch genetische Faktoren und Umweltfaktoren. Äußere Einflüsse wie Stress können die Symptome verschlimmern.