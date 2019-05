Bei Fettleber langsam Gewicht reduzieren

Eine Fettleber kann nicht nur durch Alkohol hervorgerufen werden. Auch Übergewicht kann die Leber schädigen. Betroffene sollten ihr Gewicht dann langsam reduzieren.

Überschüssiges Fett landet in Organen

Wird das Fettgewebe durch einen Mangel an Bewegung aber nicht ordentlich mit Blut versorgt, verliert es seine Speicherfähigkeit. Der Körper sucht dann einen anderen Speicherplatz für das überschüssige Fett - und findet ihn in der Bauchhöhle. Dort verfetten die darin gelagerten Organe. An erster Stelle die Leber.