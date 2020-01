Schorf nicht abknibbeln

Schorf bleibt besser wo er ist, denn er erfüllt eine wichtige Funktion. Wer sich nicht beherrschen kann, greift zu einem Trick.

Schorf hat zwei Funktionen: verteidigen und reparieren. Wird die Schutzbarriere des Körpers - die Haut - verletzt, aktiviert der Organismus erstmal das Immunsystem. Es kurbelt die Durchblutung an, dadurch wird die Haut um die Wunde herum rot. «Zeitgleich werden die Gefäße unter der Haut durchlässiger», erklärt Prof. Stefan W. Schneider von der Klinik für Dermatologie und Venerologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Besser abwarten statt knibbeln

Was also tun? Möglichst gar nichts. «Der Mensch neigt zum Knibbeln», sagt Schneider. Das sollte er aber unterlassen. Schorf klebt dank des Eiweißes auf der Wunde. Kratzt man ihn ab, reißt man eine neue Wunde - und öffnet Keimen Tür und Tor. Stattdessen kann man in der Regel auf den Körper vertrauen. Ist die Barriere wieder hergestellt, das Burgtor also wieder verschlossen, fällt der Schorf von alleine ab.