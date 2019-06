In der Nase bohren? Besser nicht!

Nicht nur Kinder bohren regelmäßig in der Nase. Das ist nicht nur unschön anzusehen, sondern kann auch ernste gesundheitliche Folgen haben.

Manche Frage traut man kaum zu stellen. Denn das Thema ist unangenehm. Gut, dass einen Freund gerade ganz genau dasselbe Problem beschäftigt. Die Frage heute: Mein Freund bohrt ständig mit den Fingern in der Nase - ist das schädlich?

Vom Nasebohren zum Nasenbluten

Die Antwort: Wenn jemand häufig in der Nase bohrt, ist das nicht nur unschön anzusehen - es kann auch ernste Folgen haben, warnt Michael Deeg vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Wer es übertreibt, riskiert zum einen Nasenbluten. Das ist bei Kindern oft zu beobachten, kann aber auch bei Erwachsenen auftreten. Denn in der Nase treffen stellenweise mehrere Gefäße sehr nah an der Oberfläche zusammen.