Popel essen: Nur eklig oder ungesund?

Manche Menschen stecken sich Popel in den Mund. Ist das ungesund? Jein. Eine Allgemeinmedizinerin erklärt, was Sache ist.

Popel essen schadet der Gesundheit nicht

Ein Teil dieses Sekrets fließt durch den Rachen und die Speiseröhre direkt in den Magen. Der Rest läuft entweder aus der Nase heraus oder verhärtet und wird so zu dem, was man gemeinhin Popel nennt. Holt sich jemand diese Popel aus der Nase und steckt sie in den Mund, sollte das seiner Gesundheit also nicht schaden.