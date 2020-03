Hände richtig desinfizieren in sechs Schritten

Krankheitserreger werden meist über die Hände übertragen. Damit das nicht passiert, sollten diese gründlich desinfiziert werden. So geht's.

Um Viren, Bakterien und Pilzen den Garaus zu machen, müssen Pfleger regelmäßig ihre Hände desinfizieren. Das gilt auch für Angestellte in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Um die Hände tatsächlich sauber zu bekommen, gehen Mitarbeiter am besten in sechs Schritten vor, erklärt die Berufsgenossenschaft für Rohstoffe und chemische Industrie in einem Ratgeber zum Thema.