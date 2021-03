Hausarzt wechseln: Worauf Patienten achten sollten

Wer den Hausarzt wechseln will, muss ein paar Dinge bedenken - und die Ausnahmen kennen. Denn nicht jeder Patient hat freie Arztwahl.

Ein Umzug, eine Erkältung, die eine Lungenentzündung war, oder nur ein ungutes Gefühl: Manche hält es nicht ewig bei ihrem Hausarzt, sie wechseln in eine andere Praxis. Das ist in Deutschland kein Problem, denn es besteht das Recht auf freie Arztwahl. Doch es gibt Ausnahmen.

Was sind das für Ausnahmen?

Wer einen Vertrag zur sogenannten hausarztzentrierten Versorgung unterschrieben hat, ist je nach Vertragslaufzeit an seinen Hausarzt gebunden. «Die ganz freie Arztwahl hat man nicht mehr», sagt Kranich. Der Patient muss in aller Regel als erstes beim Hausarzt vorstellig werden. Aber: «Gynäkologen, Kinder-, Zahn- oder Augenärzte sind davon ausgenommen.» Und in Notfällen oder wenn man in einer anderen geografischen Region krank wird, kann man auch direkt zum Facharzt gehen.