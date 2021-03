Vogelgrippe: Wie gefährlich ist H5N8 für Menschen und Haustiere?

Dürfen Katze, Huhn und Ente trotz H5N8 noch ins Freie? Und kann man sich ohne Bedenken den Gänsebraten schmecken lassen? Fragen und Antworten zur Vogelgrippe.

Inzwischen ist in neun Bundesländern bei Wildvögeln eine gefährliche Vogelgrippen-Variante vom Typ H5N8 nachgewiesen worden - unter anderem in Berlin. Was bedeutet das für den Menschen, seine Haustiere - oder auch den Genuss von Weihnachtsgänsen? Die wichtigsten Fragen und Antworten darauf.