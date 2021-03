Nahrungsmittelunverträglichkeit erkennen: Arzt statt Selbsttest

Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen: Wer nach dem Essen regelmäßig darunter leidet, leidet womöglich unter einer Lebensmittelunverträglichkeit. Gewissheit verschafft ein Test.

Bei Zöliakie führt der Verzehr von in Getreide enthaltenem Gluten zu Entzündungen im Dünndarm.

Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt. «Er kennt die Lebens- und Krankheitsgeschichte eines Patienten über einen längeren Zeitraum», sagt Hans-Michael Mühlenfeld, Allgemeinmediziner und Vorsitzender des Hausärzteverbands Bremen. So könne er alternative Ursachen für die Beschwerden ausschließen oder berücksichtigen.

Internisten oder Gastroenterologen führen die Tests durch. Wer einen Termin vereinbart, sollte sich schon vorab nach den Möglichkeiten in der Praxis erkundigen, rät Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB).

Laktose und Fruktose: H2-Atemtest gibt Aufschluss

«Auf Laktose- und Fruktoseunverträglichkeit wird standardmäßig mit dem H2-Atemtest geprüft», erklärt Lämmel. Bei diesem auch Wasserstoff-Atemtest genannten Verfahren müssen Patienten eine Lösung mit Laktose beziehungsweise Fruktose trinken. Anschließend pusten sie in bestimmten Zeitabständen in ein Messgerät, das den Wasserstoffgehalt im Atem misst. Wird die Laktose oder Fruktose nicht richtig verstoffwechselt, produzieren Bakterien im Darm unter anderem Wasserstoff - und der Anteil im Atem steigt an.