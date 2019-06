Kinder vor Sonne und Hitze schützen

Sonnenmilch und ein Hut - das ist Standard für kleine Kinder an heißen Tagen. Eltern können aber noch mehr tun, um den Nachwuchs vor Sonnenstich und Co. zu schützen.

«Babys und Kinder haben eine größere Körperoberfläche gemessen an ihrem Körpervolumen. Deshalb können sie die große Hitze weniger gut ausgleichen als Erwachsene», erklärt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (bvkj). An heißen Tagen sollten sie in den Mittagsstunden deshalb besser nicht nach draußen. Und wenn doch, dann nur in den Schatten und mit Kleidung, die vor der Sonne schützt. Dazu gehört auch eine kleine Mütze oder Kappe für die empfindliche Kopf- und Gesichtshaut.

Alle nicht bedeckten Hautflächen der Kinder sollten Eltern immer dick mit Kindersonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 50 eincremen. Spezielle Baby- und Kleinkind-Sonnenmilch ist deshalb wichtig, weil bei ihr auf Konservierungsstoffe und Duftstoffe verzichtet wird, sagt Beate Volkmer, Leiterin des Hautkrebs-Forschungslabors am Elbe Klinikum in Buxtehude. Besonders gründlich müssen die sogenannten Sonnenterrassen eingecremt werden: Nase, Ohren, Füße, Schultern.

Gerade Kinder unter zwei Jahren sollten besser gar nicht in die direkte Sonne. Beim Badeurlaub am Strand oder im Garten eignet sich als Schattenspender für sie zum Beispiel ein Strandmuschel-Zelt. Das schützt gleichzeitig auch vor Wind, Flugsand und Moskitos. Beim Kauf der Strandmuschel sollte unbedingt auf die spezielle UV-Beschichtung des Modells geachtet werden.

Auch Säuglinge schwitzen

Auch Säuglinge schwitzen mitunter und sollten nicht zu warm gekleidet sein. Tagsüber sei ein Body mit kurzen Ärmeln gut, sagt die Hebamme Anne Rickermann vom St. Sixtus-Hospital in Haltern am See. Babys, die jünger als sechs Wochen sind, sollten außerdem dünne Baumwollsöckchen tragen. In warmen Nächten tragen Säuglinge am besten einen Body - eventuell mit langen Ärmeln - und einen dünnen Schlafsack aus Baumwolle.