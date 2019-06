Krampf beim Schwimmen: Was tun?

Ein Krampf schmerzt höllisch und kann dem Schwimmtraining schnell ein Ende setzen. Wie man bei Krämpfen im Wasser richtig reagiert - und wie man am besten vorbeugt.

Einmal kann unzureichendes Training einen Krampf begünstigen, oder man belastet Muskelgruppen, die man sonst nie belastet. «Ein klassischer Fehler ist das Training mit Flossen», nennt der Experte ein Beispiel. Denn gerade damit spreche man eher selten beanspruchte Muskeln an.

Zu kaltes oder zu warmes Wasser erhöht Risiko

«Dann spielt die Wassertemperatur eine große Rolle.» Ist das Wasser sehr warm oder sehr kalt, ist das Risiko für einen Krampf höher. Eine weitere Ursache: Die Blutsalze sind aus dem Gleichgewicht, zu wenig Kalzium oder Magnesium im Blut. Entwässernde Medikamente können dazu führen, aber auch Alkoholkonsum am Vorabend oder verstärktes Schwitzen - das man beim Training im Wasser häufig gar nicht bemerkt. Generell gilt: «Vor dem Krampf an sich ist keiner geschützt.» Sowohl Freizeitsportler als auch trainierte Schwimmer können ab und an einen erleiden.