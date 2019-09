Fersensporn: Symptome, Ursachen, Behandlung

Der Fersensporn ist eine Volkskrankheit. Tückisch: Von außen ist nichts zu sehen, aber der Fersensporn unter der Fußsohle kann monatelang wehtun. Was die Ursachen sind, wie man ihn erkennt und wie ein Fersensporn behandelt wird.

Wenn der Fuß beim Auftreten unerwartet schmerzt, liegt es womöglich am Fersensporn. Was die Ursachen sind, wie man ihn erkennt und wie ein Fersensporn behandelt wird erklärt Renée Fuhrmann, Orthopädin und Chefärztin der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie an einem Krankenhaus in Bad Neustadt.