Bauchschmerzen: Wenn Stress auf den Magen schlägt

Zu viel Stress kann auf dem Magen schlagen. Wer auf sein Bauchgefühl hört, kann Belastungen vermeiden oder sein Verdauungssystem robuster machen.

Die Brücke des Gehirns zum Körper ist das Zwischenhirn, das alle Hormone dirigiert. «Wenn beispielsweise jemandem, der Angst hat vor Hunden, ein sehr großer schwarzer Hund entgegen kommt, dann löst das im Gehirn aus: "Oh, Flucht! Oh, Stress!"», sagt Prof. Peter Falkai von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. «Das meldet das Zwischenhirn an die Nebenniere.» Die setze sofort eine große Menge des Stresshormons Cortisol frei. «Und das sorgt dann dafür, dass die Atmung beschleunigt wird, das Herz schneller schlägt, die Muskulatur durchblutet wird.» Der Körper werde damit vorbereitet nach der Devise «zuhauen oder abhauen».

Energie wird aus Magen-Darm-Trakt abgezogen

Für diese Abwehrbereitschaft brauchen Herz, Lunge und Muskeln Energiereserven, die aus dem Magen-Darm-Trakt abgezogen werden. «Unsere Verdauungsprozesse kosten sehr viel Energie, benötigen viel Sauerstoff und Blut. In Belastungssituationen ist das unproduktiv», sagt Paul Enck, Professor für psychosomatische Medizin am Universitätsklinikum Tübingen. Sie stellen dann ihre reguläre Tätigkeit ein und transportieren die Nahrung nicht mehr weiter. In einer milden Form löst das Bauchdrücken und Übelkeit aus, im Extremfall will der Körper die Nahrungsreste schnellstmöglich loswerden - durch Erbrechen oder Durchfall.