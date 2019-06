Gewitter: Wie man Blitz und Donner sicher übersteht

Über Gewitter kursieren viele Mythen. Einige davon sind wahr. Gut zu wissen, welche.

Zum Thema Gewitter und Schutz vor Blitzen gibt es eine Vielzahl weit verbreiteter Mythen, Sprüche und Ideen. Einige haben Hand und Fuß, andere stimmen nicht ganz. Was man über Gewitter wissen muss und wie man sich schützt, wenn man von einem überrascht wird.

Ist die Nutzung von Handys bei Gewitter gefährlich? Handy aus? Ziehen die Funkwellen des Handys den Blitz an? Nein, sagt der Blitzforscher Ullrich Finke. Sie sind viel zu schwach, um Einfluss zu haben. Ein Festnetztelefon kann allerdings Gefahr bergen, wenn der Blitz ins Haus einschlägt und der Strom sich über die Telefonleitung weiter verteilt. Experten raten zudem, bei Gewitter an Computern, Fernsehern und HiFi-Anlagen die Netz- und Antennenstecker zu ziehen.

Sollte man Buchen bei einem Gewitter suchen? Ein altes Sprichwort besagt: «Vor Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen.» Das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten, mindestens zehn Meter Abstand zu Bäumen, aber auch Türmen, Masten und Antennen zu halten. Selbst das Anlehnen an einen Zaun kann gefährlich sein. Von Überlandleitungen hält man am besten sogar einen Abstand von 50 Metern ein.

Wie schützt man sich im Freien bei einem Gewitter? Nicht nur Bäume sind ein Anziehungspunkt für Blitze. Auch Gewässer und Kammlagen sowie Höhleneingänge sind gefährlich. Offenes Gelände sowie Hügel sollten bei Gewitter so schnell wie möglich verlassen werden. Wer im Freien von einem Gewitter überrascht wird und in keinem Gebäude Schutz findet, sollte sich in einen Graben oder eine Mulde hocken und mit den Armen umfassen. Die Füße stehen dabei am besten dicht nebeneinander. Dabei wichtig: Gegenstände aus Metall wie Regenschirme wegwerfen oder Fahrräder weit weg parken.

Wie sicher ist das Auto bei Gewitter? Das Auto ist bei Gewitter tatsächlich ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten Faraday'schen Käfig und leitet den Blitz ab. Allerdings sollte man während des Sturms keine blanken Metallteile berühren. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten grundsätzlich weit weniger Schutz.

Sollte man Schmuck während eines Gewitters abnehmen? Ziehen Spange, Kette und Brosche den Blitz an? Nein, sagen Experten. Metallische Gegenstände am Körper werden bei Gewitter aber dennoch schnell zur Gefahr: Bei Blitzeinschlägen in unmittelbarer Nähe können sie sehr heiß werden und zu schweren Verbrennungen führen. Regenschirme sollten zugemacht und weggelegt werden.

Wie verhält man sich im Freibad während eines Gewitters? Gewitter sind für Schwimmer besonders gefährlich, da Wasser die Blitzströme gut leitet. Badende sollten daher sofort das Becken oder den See verlassen. Und obwohl Gebäude mit Blitzschutz im Grunde sicher sind, sollte man während eines Gewitters besser nicht baden oder duschen und auch keine Wasserrohre und sonstige Leitungen aus Metall berühren.

Wie verhält man sich bei Hagel und Sturm? Es hagelt, und ich finde keinen Unterschlupf - wie reagiert man richtig? Es gilt natürlich, ungeschützte Orte, an denen Hagel oder vom Sturm mitgerissene Gegenstände einen treffen können, zu verlassen. Aber wenn das nicht möglich ist, mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen sowie Kopf und Nacken mit den Händen schützen.

Wie misst man die Entfernung des Gewitters? Wer die Sekunden zwischen Blitz und Donnerschlag zählt, kann damit die Entfernung des Gewitters herausfinden. Die Sekundenzahl geteilt durch drei ergibt die Kilometerzahl, die das Gewitter noch entfernt ist, erläutert der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Allerdings kann das Ergebnis trügen: Zwischen der Wolke und dem Einschlagpunkt des Blitzes können fünf Kilometer und mehr liegen. Erst Entfernungen ab zehn Kilometern gelten als sicher.

