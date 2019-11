Kalte Füße: So werden sie wieder warm

Manchmal wollen Füße einfach nicht mehr richtig warm werden - und bald ist einem am ganzen Körper kalt. Die besten Aufwärmtricks für kalte Füße.

Kalte Füße schlafen nicht - viele Menschen wissen ganz genau, was dieser Ausspruch meint. Neben dem Griff zur Wärmfläsche gibt es ein paar einfache Tricks, mit denen Füße warm werden und bleiben.

Sollte das nicht helfen, hilft der altbewährte Sockentrick: Baumwollsocken in kaltem Wasser anfeuchten, anziehen und trockene Socken darüber ziehen. Im Bett halten Angorasöckchen die Füße schön warm.

Thermosohlen in die Schuhe legen

Sollten die Außentemperaturen sibirisch kalt werden, gibt es außerdem Thermosohlen, in denen kleine Noppen an der Innensohle eingearbeitet sind. Sie massieren die Füße bei jedem Schritt und sorgen so für bessere Durchblutung.