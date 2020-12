HIV-Test anonym und kostenlos möglich

Die Entscheidung, einen HIV-Test zu machen, ist nicht ohne Folgen. Zuerst muss man sich überlegen, ob man den Test vom Hausarzt vornehmen lässt oder anonym beim Gesundheitsamt oder einer Beratungsstelle. Und dann beginnt die quälende Wartezeit auf das Ergebnis.

© dpa

Statistisch gesehen infiziert sich allein in Berlin fast jeden Tag ein Mensch neu mit dem HI-Virus. So hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im Jahr 2017 etwa 340 Neudiagnosen in der Hauptstadt gezählt. Mit 250 Fällen waren dabei zum überwiegenden Teil immer noch homosexuelle Männer betroffen. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen in der Hauptstadt trotz Aufklärungskampagnen und Medikamenten seit einigen Jahren nahezu unverändert.

14.900 Menschen mit HIV in Berlin Insgesamt leben den Schätzungen zufolge mindestens 14.900 Menschen mit HIV in Berlin (Stand: Dezember 2017). 1600 von ihnen wissen allerdings noch nichts von ihrer Infektion. Die RKI-Schätzung beruht auf Modellrechnungen, denn HIV wird oft erst Jahre nach der Infektion festgestellt.

Angst vor den Folgen eines positiven Testergebnisses Bei Ämtern und Beratungsstellen sind Untersuchungen auf Wunsch auch anonym möglich. Denn viele fürchten, durch ein positives Testergebnis Nachteile zu erleiden, zum Beispiel beim Arbeitgeber, der darin grundlos ein Risiko sehen könnte. Wichtig ist aber, dass sich gefährdete Menschen auf jeden Fall auf HIV testen lassen.

Wann ein HIV-Test sinnvoll ist Sinnvoll ist ein HIV-Test vor allem für diejenigen, die ungeschützten Sex haben. «Wir empfehlen den Test für alle, die in sogenannte Risikosituationen kommen», sagt Wolfgang Müller von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Das beziehe sich zum Beispiel auf «sexuelle Gelegenheitskontakte», etwa Geschlechtsverkehr ohne Kondom mit kaum bekannten Partnern.

Späte Diagnose führt zu schlechterer Prognose Berliner Ärzte raten inzwischen allen Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern zu einem HIV-Test. Immer häufiger wird die Infektion erst spät bemerkt, doch trotz moderner Medikamente führen Spätdiagnosen zu einer schlechteren Lebensprognose.

So funktioniert der HIV-Test HIV-Tests, die auch HIV-Antikörper-Suchtests genannt werden, suchen im Blut nach Antikörpern auf das HI-Virus. Der nach wie vor gebräuchliche Begriff Aidstest ist daher irreführend: Auf Aids kann nicht getestet werden, da die Erkrankung eine Spätfolge einer Infektion mit HIV ist. Die Antikörper lassen sich sechs bis zwölf Wochen nach der Infektion im Blut nachweisen.

Krankenkassen übernehmen meist die Kosten Auch niedergelassene Ärzte können den Test vornehmen. Die Kosten tragen dann meist die Krankenkassen, außer bei einem ganz vagen HIV-Verdacht. Die Aidsberatungsstellen der Berliner Gesundheitsämter und die Berliner Aidshilfe führen ebenfalls HIV-Tests durch- gegen einen Kostenbeitrag von 10 Euro. Der HIV-Schnelltest kostet 15 Euro.

HIV-Heimtest wird frei verkauft In Deutschland dürfen seit Oktober 2018 HIV-Selbsttests für zu Hause frei verkauft werden. Erhältlich sind sie beispielsweise in Apotheken, Drogerien und über das Internet. Für den Test wird etwas Blut aus der Fingerkuppe entnommen und in die Testapparatur gegeben. Wichtig beim Kauf ist, dass der Test ein CE-Zeichen hat und in Europa zugelassen ist. Dazu gehören der "Autotest VIH", "INSTI" und der "Exacto"-Selbsttest. Falsch-positive Ergebnisse sind bei Heimtests leider möglich. Auch eine psychologische Unterstützung fehlt.

Test mit psychologischer Beratung kombinieren Der Leiter des Aids-Referats der BzgA rät dazu, den Test stets mit einer psychologischen Beratung zu kombinieren. Denn ein positives Testergebnis, also der Nachweis einer HIV-Infektion, bringe Betroffene sehr häufig in eine Krisensituation.

HIV ist nach wie vor tödliche Gefahr «HIV ist noch immer eine tödliche Gefahr, wie eine Krebsdiagnose», erläutert Müller. «Auch wenn es gute Medikamente gibt: Man muss sie dann lebenslang einnehmen und lebt vermutlich kürzer als ohne die Ansteckung.» Hinzu kommt die Sorge um die eigene Existenz und um Angehörige. Daher ist es wichtig, einen Berater zur Seite zu haben, der den Infizierten nach der Diagnose auffängt und für ihn in den folgenden Wochen erreichbar ist.

Wartezeit auf das Testergebnis ist für viele lang Belastend kann auch das Warten auf das Testergebnis sein. Nach einer Ansteckung mit HIV bildet der Körper im Blut sogenannte Antikörper, die nach drei bis sechs Wochen und spätestens nach drei Monaten zuverlässig nachgewiesen werden können. Will man nach einem Risikokontakt ausschließen, dass man sich mit HIV infiziert hat, sollte man daher - je nach Testverfahren - zwischen sechs Wochen und drei Monaten bis zu einem Test warten. Bei einem Heimtest beträgt die Frist zwölf Wochen.

Zweite Analyse abwarten Bei einem positiven Befund erfolgt eine zweite Analyse, um das Ergebnis abzusichern. Neuere Tests sind dem Experten zufolge zwar in der Lage, auch Virus-Bestandteile zu erkennen. Dadurch ließen sich einige Tage Wartezeit einsparen. Bei positivem Ergebnis werde aber auch hier eine zweite Analyse gemacht, die abgewartet werden muss.

Zahl der HIV-Infektionen in Europa steigt In Europa gab es 2017 keinen Rückgang der Neuinfektionen im Vergleich zum Vorjahr. Über 160.000 neue Ansteckungen wurden registriert, berichtete das zuständige Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Das waren etwa so viele wie im Jahr zuvor. 2015 waren es noch 153.000 Erstdiagnosen. Vor allem in den östlichen Ländern der Europäischen WHO-Region sei ein enormer Anstieg zu verzeichnen - die Region bezieht auch Gesamtrussland und Kasachstan ein.

Weltweit sinkt Zahl der Neuansteckungen Weltweit haben sich nach einem Bericht der Vereinten Nationen 2017 etwa 1,8 Millionen Menschen mit dem Aids-Virus infiziert. Diese Zahl geht jedoch stark zurück: Die Neuansteckungen sind seit 2000 um 34 Prozent gesunken. 36,9 Millionen Menschen tragen das Virus weltweit in sich. 940.000 Menschen starben im vergangenen Jahr an Krankheiten im Zusammenhang mit Aids.

Beratung zum Test per Telefon möglich Beratungen vor dem Aidstest bieten zum Beispiel die örtlichen Gesundheitsämter, Aids-Hilfen oder die BzgA-Hotline (Tel. 01805 - 555 444, 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz, max. 42 Cent aus dem Mobilfunknetz) an. Unter der Nummer lassen sich auch Beratungsstellen in der Nähe erfragen.

