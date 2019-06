Mückenstiche niemals aufkratzen!

Mückenstiche jucken wie verrückt. Dennoch sollte man sie niemals blutig kratzen. Was man stattdessen tun sollte.

Bakterien dringen durch Hautverletzung in den Körper ein

Auch wenn es noch so juckt: Mückenstiche sollten nicht aufgekratzt werden. Denn es besteht die Gefahr, dass so Bakterien in die Haut eindringen und oberflächliche Infektionen verursachen, insbesondere bei feucht-warmem Wetter. Im schlimmsten Fall kann es zu gefährlichen Wundrosen kommen, die sich im ganzen Körper ausbreiten können.