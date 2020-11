Alkoholsucht: Wo Alkoholiker Hilfe finden

Beratungsstellen, Hotlines und Anlaufstellen, die Alkoholsüchtigen beim Ausstieg aus der Sucht helfen.

Alkoholsucht kann verschiedene Formen und Ausmaße annehmen. Meist stecken Betroffene jahrelang in einem Teufelskreis, ohne einen Weg aus der Sucht zu finden. Dennoch: «Der Ausstieg ist immer möglich», betont Volker Weissinger, Geschäftsführer des Fachverbandes Sucht in Bonn. «Es nützt auch nichts, das über Monate oder gar Jahre zu verzögern- viele Süchtige verlieren so wichtige Lebenszeit, in der ihre Beziehungen zerbrechen und sie den Job verlieren können.» Hilfe zu suchen sei daher ein wichtiger erster Schritt, um wieder zu sich selbst zu finden. Verschiedene Anlaufstellen bieten verhältnismäßig unkompliziert Hilfe an: