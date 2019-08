Hypnose beim Zahnarzt: Wie sie funktioniert, wer sie braucht

Panik beim Zahnarzt macht eine Behandlung unmöglich. Eine Hypnose hilft, ist aber nicht für jeden geeignet.

Das Ziel der Hypnose soll sein, den Patienten für die Zahnbehandlung in einen entspannten Trancezustand» zu versetzen. «Das ist ein Entspannungszustand, bei dem der Blick nicht nach außen, sondern nach innen gerichtet ist - bei dem der Patient gewissermaßen ein bisschen herunterfährt», erklärt Stephan Eitner, Zahnarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnosetherapie (DGH). Die äußere Wahrnehmung sei in dieser Situation «abgeschaltet». Der Patient blendet unangenehme Empfindungen aus und fühlt sich während der Behandlung wohl. Physisch macht sich das durch einen ruhigen Puls, niedrigen Blutdruck, eine tiefe Bauchatmung und entspannte Muskulatur bemerkbar.

Nicht infrage kommt die Behandlung durch Zahnärzte laut Eitner bei «psychisch vorgeschädigten Patienten»: Alle Patienten, die in Psychotherapie sind oder waren, seien grundsätzlich von Hypnosebehandlungen durch einen Zahnmediziner ausgeschlossen. Es sei nicht absehbar, wie sie unter der Hypnose reagieren.

Bislang gibt es keine deutschlandweiten Zahlen. Das Interesse der Patienten an Hypnose-Behandlungen sei aber generell sehr groß, sagt Georg Dünzl, Vorstandsmitglied der Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (MEG). Immerhin 5000 Zahnärzte hätten sich von der DGZH fortbilden lassen, 1200 seien bei der Organisation als hypnotisierende Zahnmediziner registriert. In seiner eigenen Praxis kämen explizite Hypnosebehandlungen etwa ein- bis zweimal pro Woche vor.

Welche Zahnärzte arbeiten mit Hypnose?

Da der Gesetzgeber keine Richtlinien für Hypnosebehandlungen erlassen hat, ist es für interessierte Patienten schwierig, zu beurteilen, ob ein Zahnarzt für Hypnosebehandlungen qualifiziert ist.



Eitner empfiehlt Interessenten, sich an die großen Hypnosegesellschaften oder an die Zahnärztekammern zu wenden. Ein weiterer Wermutstropfen ist, dass die Hypnose in der Regel eine Privatleistung ist. Das heißt, die rund 100 Euro, die jede Sitzung kostet, werden meist nicht von der Krankenkasse übernommen.



(Stand: Juli 2011)