Fluch oder Segen: Die zwei Gesichter des Alleinseins

Manche genießen das Gefühl der Einsamkeit, andere ertragen es wiederum kaum. Experten geben einen Überblick über die Vor- und Nachteile von Einsamkeit.

Neueste Forschungen belegen, dass ein gewisses Maß an Alleinsein uns guttut. Es fördert zum Beispiel die Kreativität, die Konzentration und das Lernen. «Man hat mehr Zeit, sich mit sich selbst und Dingen auseinanderzusetzen und kann so neue Ideen entwickeln», sagt Lippke. «Es ist also eine Art Selbstreflexion.» Ist man dagegen ständig mit anderen zusammen oder läuft mit der Masse mit, stellt man nur schwer fest, was einen selber ausmacht und fördert.