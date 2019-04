Innere Unruhe bekämpfen

Nervös ist jeder mal. Aber manche Menschen sind es dauerhaft. Betroffene, die die Ursache für die innere Unruhe kennen, können etwas dagegen tun.

Wer solche Symptome bei sich feststellt, sollte aktiv werden. «Dauern die Beschwerden länger als zwei Wochen, sollte ein Arzt aufgesucht werden», rät Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer in Berlin. Innere Unruhe kann viele Ursachen haben - und so zum Beispiel ein erster Hinweis auf eine Erkrankung sein.

Wie im Einzelfall die Therapie aussieht, hängt von der Diagnose ab. Es kommt aber auch vor, dass sich für innere Unruhe eine organische oder psychische Krankheit als Ursache finden lässt. Was ist dann zu tun? «Hier gibt es viele Strategien», erklärt Ute Gietzen-Wieland, Business- und Mental-Coach in Bielefeld.

Heilpflanzen können Nerven beruhigen

Das beginnt mit einer Liste: In welchem Lebensbereich macht sich die innere Unruhe bemerkbar - in der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf? Was erlebe ich als womöglich unerträglich - und wie könnte ich es abstellen? Um der inneren Unruhe den Garaus zu machen, können Betroffene auch pflanzliche Arzneimittel nehmen.