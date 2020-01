Gute Vorsätze erfolgreich umsetzen

Gute Vorsätze zu fassen ist immer gut. Doch oft hapert es an der Umsetzung. Wer beim Formulieren der Ziele fünf einfache Kriterien berücksichtigt, hat es leichter.

Das geht am besten mit den SMART-Kriterien, erklärt Klippel. S steht für spezifisch - man soll das Ziel so genau und eindeutig wie möglich formulieren. M meint messbar - damit man prüfen kann, ob man das Ziel erreicht hat. A steht für attraktiv - es sollte positiv formuliert sein und Vorfreude bereiten. R steht dafür, dass das Ziel realistisch sein sollte. T meint terminiert: Man sollte sich einen Termin setzen, an dem man das Ziel erreicht haben will.

Wirklich loslegen

Oft sind Vorsätze gut und schön, aber dann hapert es doch an der Umsetzung. Was tun? «Es klingt fast banal und ist doch das Effektivste: «Es tun!»», sagt Klippel. Der erste Schritt sei meist der schwierigste. Aber hat man am 1. Januar an seinem Vorsatz festgehalten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man es am 2. Januar auch tut. Es hilft auch, sich einen Trainingspartner zu suchen oder sich einer Sport-Gruppe anzuschließen.