Hypochonder: Die unendliche Angst vor Krankheit

Ist dieser Pickel schon Hautkrebs? Und dieses Ziehen an der Seite von einem Riesentumor verursacht? Hypochonder befürchten immer das Schlimmste- und misstrauen Ärzten.

Ein bisschen Hypochonder steckt wohl in jedem. Wer kann schon behaupten, noch nie über eine Krankheit gelesen und plötzlich die beschriebenen Symptome an sich selbst festgestellt zu haben? Im Normalfall vergeht die Sorge schnell wieder. Wer aber tatsächlich an einer hypochondrischen Störung leidet, tut sich schwer, seine Krankheitsängste loszuwerden.

«Der Prototyp des Hypochonders hat eine klare Hypothese», erklärt Gaby Bleichhardt, die ein Buch über die Behandlung von Hypochondrie und Krankheitsangst geschrieben hat. Er hat also eine feste Vermutung, an welcher Krankheit er leidet. «Die meisten Hypochondrie-Patienten haben Angst vor Krebs», sagt Bleichhardt.

Behandlung der hypochondrischen Störung

Zur Behandlung hat sich die kognitive Verhaltenstherapie als wirksam erwiesen, erzählt Hauth. Mittels Übungen am eigenen Körper sollen die Patienten zum Beispiel merken, wie stark sie sich darauf fokussieren, erläutert Bleichhardt. Um sich mit der Angst auseinanderzusetzen, geht man mit den Betroffenen ihre schlimmsten Vorstellungen durch.

Beim psycho-dynamischen Ansatz werde gezielt nach Auslöserereignissen gesucht, sagt Gündel. So ein Ereignis könne zum Beispiel sein, dass ein Mensch, der bislang in festen Bezügen gelebt hat, in eine fremde Stadt oder ein fremdes Land umzieht.