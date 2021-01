Saisonale Depression erkennen und behandeln

Bleibt der Himmel grau, lässt das manche Menschen regelrecht depressiv werden. Behandelt wird die saisonale Depression mit Licht. Manchmal reicht das aber nicht.

Saisonale Depression mit Licht behandeln

Eine saisonale Depression wird unter anderem mit sehr hellem weißem Licht behandelt. Dabei setzt sich der Betroffene täglich kurz nach dem Aufstehen für etwa 30 Minuten in einem Abstand von einem Meter vor eine spezielle 10.000 Lux-Lampe. Alle 90 Sekunden blickt er für etwa 3 Sekunden ins Licht: Über die Netzhaut werden so aktivierende Impulse an das Gehirn weitergegeben, so der BVDP. In manchen Fällen werden Betroffenen auch bestimmte Antidepressiva verschrieben.