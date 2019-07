Freundschaften beenden: Bye, bye Kumpel

Freundschaften zu beenden, kann schwieriger sein, als Freundschaften zu schließen. Um Streit zu vermeiden, gibt es nur eine gute Lösung.

Die Situation kennt jeder: Man telefoniert mit einer Freundin, und sie erzählt von den Neuigkeiten aus ihrem Leben. Doch man denkt: «Jetzt jammert sie schon wieder über dasselbe», und ist genervt statt interessiert. Manchmal gibt es für dieses Gefühl gar keinen triftigen Grund. Man hat sich nur auseinandergelebt oder interessiert sich nun für andere Dinge als vorher. Schwierig wird es nur, seiner Freundin genau das schonend beizubringen. Am ehrlichsten wäre es wohl, ihr ins Gesicht zu sagen: «Hey Pia, irgendwie passen wir nicht mehr so zusammen. Ich würde unsere Freundschaft gerne beenden.» Und wie reagiert sie dann? «Ja, das verstehe ich. Gar kein Problem. Tschüss.»

Die Realität sieht meist anders aus, besonders bei Jugendlichen, sagt Monika Fey, Diplom-Psychologin in Kempten. Statt miteinander zu reden, werde der andere meist kalt gestellt und ignoriert. «Sag deinen Freunden, was dich stört», rät Fey deshalb. Gerade bei Jüngeren würden Freundschaften besonders hässlich beendet. Der andere wird dann nicht nur wie Luft behandelt, sondern auch noch im gesamten Freundeskreis schlecht gemacht.

Egal, ob durch Gerüchte oder negative Posts bei Facebook: Ehemalige Freunde öffentlich vorzuführen, sei ein No-Go, sagt der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Michael Bourgeon aus Frankfurt am Main. Doch viele suchten geradezu das große Finale und den Gesichtsverlust der anderen Person, gerade wenn ein Streit vorausging. Einen Schritt weiter bringe Jugendliche das aber nicht. Hilfreich ist laut Bourgeon erst einmal ein Gespräch mit einer neutralen Person. Das kann helfen, die eigene Haltung und das vorherige Geschehen besser einschätzen zu können.

Brief schreiben ist besser als chatten

Manchmal kann es sinnvoll sein, einen Brief zu schreiben, sagt Monika Fey. Er müsse nicht einmal abgeschickt werden. Es gehe eher darum, festzustellen, was man dem Freund gegenüber alles loswerden möchte. Chatten ist hingegen kontraproduktiv. Das Hin- und Herschreiben rufe bloß Verwirrung hervor. «Es ist natürlich einfacher, weil man dem Freund dabei nicht in die Augen schauen muss», sagt Fey.