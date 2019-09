Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Wie Frauen sich wehren können

Opfer von sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz sollten sich widersetzen, sonst werden die Übergriffe nur schlimmer. Tipps, wie Frauen sich wehren können und wo sie Hilfe finden.

Verbale Anzüglichkeiten, körperliche Berührungen, Fragen nach Intimitäten, Hinterherpfeifen: Was manche Kollegen für Spaß halten, ist für die betroffene Kollegin zumeist alles andere als lustig. Dennoch sind viele Frauen regelmäßig solchen sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz ausgesetzt und wehren sich nicht dagegen.

Dabei besteht nach Ansicht von Experten die einzig sinnvolle Reaktion auf das Verhalten der Kollegen, sich zur Wehr zu setzen und dem männlichen Kollegen deutliche Abwehrsignale zu geben. Das Problem vieler Betroffener: Die Hemmschwelle, mit der Beschwerde zum Chef oder Betriebsrat zu gehen, ist recht hoch. «Viele trauen sich nicht, weil es in manchen Fällen sogar der Chef selbst ist, der die weiblichen Kollegen belästigt», sagt Bernhard Franke, Referatsleiter bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin. Doch genau dies sei das falsche Signal. Setze man sich nicht zur Wehr, ermuntere man den anderen nur dazu, weiterzumachen.

Auch die Zuhilfenahme von Dritten spiele eine wichtige Rolle. «Eine sexuelle Belästigung spielt sich ja meistens im Vier-Augen-Verhältnis und ohne Zeugen ab. Für das Opfer besteht daher noch zusätzlich das Problem, die Belästigung überhaupt nachweisen zu können, um sich nachher nicht den Vorwurf der üblen Nachrede anhören zu müssen», so Franke. Sinnvoll sei es daher- ähnlich wie beim Mobbing- ein Tagebuch zu führen und darin genau aufzuführen, wann und wo welche Art von Belästigung stattgefunden habe.

Auch wenn eine Kündigung des Täters nicht immer gleich erfolgen muss, so ist sie bei einer gewissen Massivität durchaus vorstellbar. So entschied etwa das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, dass ein Angestellter fristlos gekündigt werden darf, weil er die «allgemein übliche minimale körperliche Distanz nicht gewahrt» habe (Aktenzeichen: 3 Sa 163/06). Der Mann hatte seine Mitarbeiterinnen jahrelang sexuell belästigt, indem er sie gezielt unnötig und wiederholt unerwünscht anfasste und berührte.

Rechtzeitig an Beratungsstellen wenden

Wer von sexueller Gewalt am Arbeitsplatz betroffen sei, sollte sich möglichst früh an Beratungsstellen wenden, sagt Anita Eckhardt vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Berlin. Viele Frauen kämen erst zu den Beratungsstellen, wenn es schon zu spät sei und sie entweder psychisch extrem belastet seien oder sie wegen des hohen Leidensdrucks bereits selbst gekündigt hätten.